Gustavo Quinteros analizó el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Palestino por la semifinal de la zona centro-norte de la Copa Chile. El DT reconoció que meterse atrás tras el gol no terminó dando buenos frutos al equipo que con uno menos terminó sufriendo.

“El primer tiempo fue favorable a nosotros, jugamos en campo rival, como tenemos que jugar siempre. Después de la expulsión nos metemos un poquito atrás. Era un partido de ida y vuelta, conseguimos el gol y quisimos defender con más gente y no nos dio resultados, porque ellos nos llegaron con dos o tres posibilidades. Tuvimos una para definirlo que no pudimos”, aseguró el entrenador del Cacique en diálogo con TNT Sports.

“Volvimos a meter un delantero más para aguantar la pelota arriba, ahí estuvimos un poco más tranquilo, pero corner, centro y la pelota al área fueron complicadas”, complementó el estratega santafesino.

Decidido el tema arco en Colo Colo

Gustavo Quinteros anticipó lo que hará Brayan Cortés una de las figuras del partido y Fernando de Paul: “Es dificil para ellos y para mí también, porque tengo que tomar la decisión. Los dos merecen atajar. Vamos a ver un partido o dos cada uno, pero van a tener actividad todo el año”.

El entrenador se refirió a la expulsión de Jeyson Rojas por una infracción a Fernando Meza por un golpe con el pie en el rostro. “No lo ve, no tiene la intención de pegarle. Va a la pelota y le pega al jugador. El reglamento no lo sé, pero hubieron muchos cobros que no se usó el mismo criterio, de empujones y de faltas, pero ya está, ya pasó”.

Brayan Cortés fue figura en Colo Colo (Foto: Photosport)

Quinteros se mostró conforme con el alza de la performance individual y colectiva. “Hace un mes atrás que ya estamos jugando a nuestro mejor nivel. Lo que pasa es que el rendimiento individual de cada jugador levanta el nivel del equipo. Hoy Tenemos un Carlos Palacios mucho mejor, Gil levantó el rendimiento y todos lo que entran en el cambio juegan muy bien., estoy re contento porque estamos teniendo alternativas. Jugaron varios que no venían jugando y lo hicieron muy bien”.