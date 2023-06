Colo Colo se mueve en el Mercado de Pases y prácticamente ya tiene asegurada la incorporación de Óscar Opazo, quien llegará a reemplazar al mismo Óscar Opazo quien en diciembre pasado dejó el Cacique para unirse a Racing Club.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros, eso sí, busca más refuerzos y en esa lista está Bruno Barticciotto, delantero de Palestino quien vive un momento brutal en su equipo y con la Selección Chilena.

Pese al entusiasmo que genera Bruno -apoyado por su apellido-, la realidad es que su fichaje en el Cacique cada vez se ve más lejano por su elevado valor y así lo reconoció Gustavo Quinteros en la previa del encuentro ante Deportivo Cali.

Barticciotto cada vez más lejos de Colo Colo. | Foto: Photosport

“Lo voy a decir, total es verdad. La primera vez que se fue Barticciotto a préstamo en Palestino había más posibilidades porque se podía hacer, era más barata la opción de traerlo”, dijo el estratega.

Quinteros reconoce la inviabilidad para concretarlo en el cierre: “Siempre me interesó, me gusta cómo juega y lo conozco muy bien como persona. Es un gran jugador, aunque no es un 9 de área, pero sí es un segundo delantero que tiene gol. Hoy capaz que sea más difícil por un tema económico”.

El Cacique, post partido ante Deportivo Cali, se concentrará de lleno en lo que será el compromiso ante Unión La Calera por Copa Chile y Deportivo Pereira por Copa Libertadores el 24 y 29 de junio, respectivamente.