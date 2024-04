El ahora entrenador de Vélez Sarsfield cuenta la firme de su no renovación con los albos y dispara sin filtro desde Argentina.

Gustavo Quinteros cuenta su secreto mejor guardado tras su comentada salida de Colo Colo: "Por eso no renové mi contrato"

La elección de Aníbal Mosa como nuevo presidente de Blanco y Negro no quedó indiferente para nadie y, ahora, fue el turno de Gustavo Quinteros de referirse al tema desde el otro lado de la cordillera.

En conversación con LUN, el ex entrenador de los albos aseguró estar feliz por la elección de Mosa por que él sí quiere reforzar el plantel y devolverle la gloria continental a Colo Colo, a diferencia de Stöhwing según él DT.

Quinteros se fue de Colo Colo como campeón de Copa Chile. | Foto: Photosport

Consultado por esto último, Quinteros fue claro: “Las evidencias están claras. Por eso no renové mi contrato en Colo Colo. Le voy a decir la verdad en esto: mi proyecto deportivo con Colo Colo era reforzar el plantel con el objetivo de intentar devolver este año al club a competir en la Copa Libertadores, algo que no ocurre hace 16 años”, dijo.

“Se puede decir muchas cosas y me alegraría que a Almirón le fuera bien y que los dos refuerzos que llegaron logren conseguir que Colo Colo avance en la copa. Pero en verdad, a mí m dijeron, cuando nos sentamos a conversar poco antes del término del torneo el año pasado, que no habría grandes inversiones y que la meta era dominar el escenario nacional, es decir, ser campeón del torneo y Copa Chile”, complementó.

En el cierre, refuerza su idea de por qué no siguió al mando de los albos para esta temporada: “Como yo ya conseguí ambas cosas y mi meta era dar otro paso más y competir en la Copa, preferí dar un paso al costado. No se podía seguir juntos si los proyectos no eran los mismos”, remató.

Colo Colo vs. Unión La Calera, día y hora

Los albos reciben este domingo 28 de abril a Unión La Calera por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2024 a las 6 de la tarde, compromiso que tiene carácter de vital para los albos para no perderle pisada a la U.