Gustavo Quinteros estalla por el penal no cobrado a Colo Colo ante la UC: "Supongo que no habrá sido que no lo cobra a propósito"

Colo Colo igualó 0-0 ante la Universidad Católica en un deslucido partido en el estadio Santa Laura por la final ida de la Zona Centro-Norte de la Copa Chile. Gustavo Quinteros analizó el compromiso y lanzó sus dardos contra el arbitraje liderado por Francisco Gilabert por un penal no cobrado al Cacique por falta de Nicolás Peranic a Carlos Palacios.

“Fue un partido trabado. Muchas pelotas divididas, muchas segundas pelotas, saques largos, salidas largas. No hubo mucho juego, el rival no dejaba y cuando se podía la cancha tampoco lo permitía mucho para ellos, para nosotros”, comentó el estratega santafesino.

El entrenador de los Albos realizó una autocrítica: “Nos faltó más juego, juntar más pases para poder abrir a la defensa. Ellos metieron cuatro marcadores centrales y no pasaron nunca al ataque. Se defendieron muy bien ahí, no pudimos penetrar casi nunca. El empate fue justo porque no hubo muchas posibilidades”.

Quinteros entró de lleno a lo que fue la polémica del partido: “La más clara fue el penal que no cobraron. Lamentablemente no lo ven ni el línea ni el árbitro. Pero después lo otro fueron todas aproximaciones”.

Gustavo Quinteros reprochó a los asistentes de Francisco Gilabert

Gustavo Quinteros lanzó sus críticas a Francisco Gilabert por el penal no cobrado, pero también a los asistentes. “Supongo que no lo ve. Nosotros lo vimos, lo vieron todos. Él no lo ve, no lo ve el línea, no lo ayudan tampoco, porque el línea estaba ahí al lado, ve bien la jugada, le tiene que decir lo que sucede. Pero bueno ya está. Supongo que no habrá sido que no lo cobra a propósito”.

Colo Colo reclama penal de Nicolás Peranic a Carlos Palacios (Foto: Photosport)

También se refirió a la ausencia del VAR, pero insiste en la colaboración al juez central. “Lo hubiese ayudado al árbitro a cobrar lo que pasó. El árbitro no lo cobró, el línea no le dijo nada, estaba ahí. Nosotros lo vimos, a veces se equivocan y perjudican a un equipo, a veces se equivocan y perjudican a otro. Hubiese sido bueno que haya VAR o que los asistentes del árbitro lo ayuden un poco más”.