Universidad Católica y Colo Colo empataron 0-0 en el estadio Santa Laura por la final ida de la Zona Centro-Norte de la Copa Chile en un compromiso que se jugó sin público. Todo se definirá en la vuelta a disputarse este domingo a las 15:00 en el estadio Monumental.

Los albos en el primer tiempo tuvieron las acciones más claras, mientras que los Cruzados intentaron acercarse vía contragolpe. Sin embargo, ninguno logró hacer una diferencia.

Los albos se aproximaron con un remate desviado de Esteban Pavez que intentó al primer palo tras asistencia de Damián Pizarro en el minuto 15. Después de aquello se vio muy poco en la parte ofensiva de ambos equipos.

Los dirigidos por Nicolás Núñez se acercaron a los 39′. Alan Saldivia bajó a Clemente Montes casi llegando al área grande. Toda la Franja reclamó tarjeta roja, pero Francisco Gilabert decidió amonestar con tarjeta amarilla. Tras esto llegó un tiro libre de Brayan Rovira, quien buscó el arco de Fernando de Paul, que logró rechazar abajo.

Sobre el final del primer tiempo, Leonardo Gil intentó con un remate de media vuelta que obligó una gran estirada de Nicolás Peranic, que logró mantener el cero de su arco.

En el complemento, se produjo la ocasión más clara del equipo local con un tiro de afuera del área de Brayan Rovira que pegó en el travesaño y abandonó la cancha de La Catedral en el minuto 53.

Palacios tuvo una ocasión a los 57′, con remate cruzado de afuera del área que se fue ancho por el sector izquierdo del arco de La Franja.

La llave entre la Universidad Católica y Colo Colo se definirá en el estadio Monumental (Foto: Photosport)

La polémica arribó nuevamente a los 62′, pues Carlos Palacios fue derribado por Nicolás Peranic en el área. No obstante, Francisco Gilabert interpretó que la acción no fue penal. El juez no tuvo la opción de revisar la jugada, pues no hay VAR en esta fase de Copa Chile.

Colo Colo probó en el minuto 71 con un disparo en el área de César Fuentes luego de un corner. El Corralero remató bajo hacia la puerta, pero Alfonso Parot se cruzó antes de que Peranic pudiera intervenir.

Finalmente, el marcador no se movió más, por lo que la llave comenzará 0-0 este domingo a las 15:00 en el estadio Monumental, en un compromiso donde se definirá a uno de los clasificados a las Semifinales Nacionales.