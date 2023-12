Se acabó una nueva temporada para Colo Colo. El Cacique pudo levantar solamente el título de la Copa Chile y ahora deberá planificar lo que será la temporada 2024, donde los albos buscarán volver a estar en lo más alto del fútbol chileno.

Sin embargo, el conjunto Popular tuvo que lidiar con varios problemas durante el transcurso del año y sin lugar a dudas el con más repercusión fue el de Jordhy Thompson, quien fue formalizado por femicidio frustrado y estuvo más de una semana en la cárcel Santiago 1.

Ahora, el formado en el Eterno Campeón está a la espera de revertir esta situación judicial y de poder viajar hasta Rusia para vestir la camiseta del equipo Orenburg FC.

GUSTAVO QUINTEROS VUELVE A HABLAR DE JORDHY THOMPSON

Pero si hay alguien que defendió cada vez que pudo al futbolista de 19 años fue Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, quien alzó la voz en DSports y salió a explicar el porqué respaldó en tantas oportunidades al talentoso jugador albo.

“A mí me da mucha pena porque cuando hay un chico que tiene problemas por traumas, por problemas a lo mejor de formación, de educación, a mí me da mucha pena y trato de ayudarlos siempre a todos”, dijo en el arranque de la entrevista.

Thompson es una de las grandes promesas de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Agregando que “he tenido en otros clubes jugadores con problemas de adicciones, de alcoholismo y yo siempre trato de resolver ese problema tratando de ayudar a la persona y dándole y darle una posibilidad para que pueda ser una persona de bien, esto me ha traído problemas pero a mí no me importa porque mis padres me han educado así”.

“Ojalá que en algún momento todo lo que hemos por Jordhy él pueda entenderlo, cambiar y ser un chico de bien en el futuro. Ojalá podamos recuperarlo primero como persona y después como jugador porque es un futbolista extraordinario”, cerró.

¿EN QUÉ ESTÁ TODO LO DE JORDHY THOMPSON?

Se estima que en los próximos días se conocerá la decisión de la justicia y se podría aclarar su futuro. De momento se renovó su vínculo en Colo Colo para permitir una salida a préstamo la temporada 2024.