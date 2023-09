Gustavo Quinteros no perdona la indisciplina de Damián Pizarro y Jordhy Thompson en Colo Colo: "Tienen el camino equivocado"

En Colo Colo se vivió un duro terremoto en la previa al Superclásico ante Universidad de Chile, en la que los actos de indisciplina de Damián Pizarro y Jordhy Thompson remecieron a todo el plantel antes de este importante partido.

Para la previa de este compromiso, el entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros conversó con TNT Sports y volvió a abordar lo que es este problema que sacudió a toda la plantilla, en la que da sus puntos ante sobre esta situación.

“Tienen que demostrar en los entrenamientos, ganarse el lugar y después jugar, todos son buenos. El comentario de la gente y de muchos en general confunde a los chicos, todo el mundo dicen que es bueno, tengo que jugar, no me pone el DT y me voy y se van a otro lugar y tampoco juegan”, comenzó señalando Quinteros.

Siguiendo en su explicación, el estratega detalla que estos jugadores han seguido un mal modelo de ejemplo para poder desarrollar su carrera futbolística, pero mantiene la fe en que puedan cambiar su mentalidad.

Pizarro y Thompson quedaron marginados del Superclásico | Foto: Photosport

“Lo de estos chicos es igual, tienen el camino equivocado, han copiado mal a lo mejor de otros el ambiente que los rodea y los perjudica, entonces tenemos que buscar entre todos la manera de ayudarlos en la formación, que piensen de otra manera y que puedan llegar a ser grandes profesionales”, explicó.

Con la sanción expuesta de que ambos jugadores quedaron marginados de este Superclásico, el entrenador de Colo Colo sostuvo que como institución tienen la gran misión de poder ayudar a todos sus jugadores, dejando en claro que esta no será una excepción

“Tienen cualidades para ser jugadores de Selección, es más Damián Pizarro estuvo convocado en casi todos los microciclos. Nosotros como cuerpo técnico, institución y las familias, tenemos que seguir ayudando a estos chicos para que cambien su idea de pensar, que tomen un camino distinto y que sean profesionales al 100%”, detalló en TNT Sports.

Finalmente, Quinteros puso como ejemplo a Vicente Pizarro como un juvenil que tiene las metas muy claras y ha desarrollado su carrera de una manera bastante profesional, algo que espera que puedan realizar Jordhy Thompson y Damián Pizarro.

“Vicente Pizarro es un chico que piensa muy distinto, es un ejemplo. Ojalá estos chicos puedan cambiar y ser unos grandes profesionales”, concluyó.