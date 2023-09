Colo Colo vivió una noticia de alto impacto en las últimas horas, en la que su estratega Gustavo Quinteros dio a conocer la marginación de Jordhy Thompson y Damián Pizarro para el Superclásico ante la Universidad de Chile por indisciplina.

Sobre esta acción, el ex futbolista del ‘Popular’ Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN para referirse a esta situación en la que dejó muy en claro su punto de vista, tirándole las orejas a ambos jugadores.

“Uno puede castigar, condenar, criticar, lamentar y muchos adjetivos calificativos en esta situación de estos jugadores. Es lamentable, es una falta de respeto para el hincha y sus compañeros, es un error tremendo de ellos”.

“Es un mal ejemplo para los jugadores que vienen de abajo, que tienen la misma ilusión que tuvo Pizarro y Thompson cuando estaban en los cadetes”, partió declarando Valdivia.

Ambos jugadores de Colo Colo fueron castigados para el Superclásico | Foto: Photosport

Siguiendo en su explicación, el ‘Mago’ reconoció que dentro de su carrera, él cometió errores similares en su juventud, en la que deja en evidencia que es un proceso muy complicado de afrontar si no tienes la ayuda necesaria y teniendo la contextualización del factor fundamental que juegan hoy las redes sociales.

“Acá seré muy claro, yo cometí los mismos errores que ellos, sería un caradura si me siento acá y delante de ustedes y la gente, me pongo en una situación de que yo no haya cometido esos errores. Yo pase por esos mismos errores, me equivoqué y tuve gente que me los hizo ver y a mi me daba lo mismo”.

“Las redes sociales te matan, te aniquilan, te funan, entonces por eso yo digo, no es que vayas a jugar el Superclásico y tenemos que condenarlo por eso, es por cualquier partido, lo que hacen es muy grave”, esgrimió en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia lanzó sus dardos a las amistades de ambos jugadores, a los cuales culpabiliza de gran forma por este tipo de acciones que tanto Pizarro como Thompson cometen siendo futbolistas profesionales.

“Los amigos de Damián Pizarro y Jordhy Thompson son unos sinvergüenzas, unos care raja. Cómo es posible que llamen a dos chicos de 18 y 19 años para jugar a la pelota un baby, un amistoso o un campeonato en la previa a un Superclásico, de que amigos estamos hablando”.

“Como no van a tener alguien que les diga ‘sabes que, el que vayas a jugar a la pelota un partido amistoso a dos días del Superclásico’, que me estás hablando”, cerró.

¿Qué decisión tomó Gustavo Quinteros por ambos jugadores para el Superclásico?

Ante el reconocido acto de indisciplina que cometieron ambos jugadores en las últimas horas, el estratega deslizó: “ninguno de los dos jugadores va ser convocado para el partido de mañana”.