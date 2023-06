Gustavo Quinteros no se escandaliza por la falta de gol en Colo Colo: "El equipo genera situaciones, nos falta solo la puntada final"

Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante Boca Juniors por la quinta jornada del grupo F en la Copa Libertadores, en la que los ‘Albos’ ahora se jugarán su gran chance de poder avanzar ante Deportivo Pereira en la última fecha.

Tras esta dura derrota, el estratega del ‘Cacique’, Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa e hizo su análisis para lo que fue este compromiso, en la que indicó que fue un duelo muy apretado.

“Fue un partido parejo, en el primer tiempo creo que intentamos en ir en busca del resultado, Boca jugó más de contra tratando de aprovechar espacios, con los jugadores rápidos que tienen”, partió indicando Quinteros.

Profundizando en su analogía a este duelo, el entrenador indicó que el equipo pecó de eficacia ante por las oportunidades que tuvo, pero se va tranquilo por el rendimiento que mostraron sus dirigidos ante un grande como Boca Juniors.

Gustavo Quinteros confía en la clasificación del Cacique | Foto: Photosport

“Hoy tuvimos un par de situación para hacer goles, no los hicimos, Boca llegó e hizo el gol, la diferencia creo que fue esa no más, en el juego no hubo diferencias futbolísticas a favor de Boca“, confesó.

Finalmente, Quinteros no se alarmó por la sequía goleadora que ha mostrado Colo Colo en esta temporada, en la que destaca que el equipo se crea situaciones y confía que más temprano que tarde, sus pupilos encontrarán la llave al gol.

“El equipo genera situaciones, hacerlo en cancha de boca no es fácil más con ellos arriba, en el marcador y se defendía con mucha gente, detrás de la línea de la pelota, pero nos faltó la puntada final”, cerró el adiestrador del “popular”, concluyó.