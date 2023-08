Gustavo Quinteros preocupa al hincha de Colo Colo al dejar en el aire su continuidad en el club: "Si no se da, se buscarán nuevos desafíos"

Colo Colo ya pone la mira para lo que será su encuentro clave dentro del Campeonato Nacional en la que se deberá ver las caras ante Everton de Viña del Mar, en la que buscarán sumar una nueva victoria que los vuelva acercar a la cima.

Durante esta jornada, el estratega del ‘Cacique’, Gustavo Quinteros habló en la previa a este compromiso, en la que abordó lo que es el tema de las renovaciones dentro del club, en la que habló de dos casos puntuales.

“Yo no puedo dar una opinión para lo que es el año que viene, porque mi contrato se termina en diciembre también. Fuentes y Pavez son jugadores fundamentales, yo como entrenador en cualquier equipo que esté me gustaría tenerlos. No sé si ellos (directivos) pensaran lo mismo, son fundamentales”

En esa línea, el DT señala que sería un error dejar partir a un jugador de categoría como Pavez “sería un error que él no renueve, pero bueno, yo no soy quién para tomar esa decisión hoy”.

Gustavo Quinteros deja en el aire su continuidad en Colo Colo | Foto: Photosport

Hablando ya de su caso, el estratega del ‘Popular’ dejó en el aire lo que puede ser su futuro en Colo Colo, en la que dejó en claro que más adelante se zanjará dicha situación.

“Es un tema que se hablará más adelante para seguir o no, yo no tengo inconveniente de hablarlo en cualquier momento. Hoy no pensamos en eso, hoy pensamos en revalidar el título, pensar en seguir ganando. Por allá por noviembre si se empieza a hablar por ambos lados, veremos”, detalló a los medios.

Finalmente, Quinteros indicó que la prioridad en caso de sostener un proyecto lo tendrá Colo Colo, pero si no es así, ya se abre para enfrentar nuevos desafíos como estratega.

“Yo ya lo dije, siempre la prioridad va a ser el club donde estoy, pero si no se da, se buscarán nuevos desafíos”, cerró.