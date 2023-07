Gustavo Quinteros se refirió a la opción de continuar en Colo Colo para la próxima temporada. El DT se mostró feliz de estar en la institución alba y confiesa que aún tiene la espinita de conseguir algo a nivel internacional.

“Estoy muy contento y feliz acá en el club, es un equipo grandísimo que nos exige todo el tiempo lo mejor. Si bien estamos en deuda con nosotros y la gente, sobre todo en los torneos internacionales”, comentó el santafesino en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

El DT asegura que falta más ambición en materia internacional. “Últimamente hay muy pocos equipos que hayan pasado fase de Copa Libertadores, que hayan llegado lejos. Hace mucho tiempo que en el fútbol chileno no se consigue. Eso tiene que ver con un proyecto más ambicioso, de poder escalar y llegar más lejos en copas internacionales. Me encantaría como entrenador tener un equipo capaz de pasar dos o tres fases en Copa, ya sea en Libertadores o Sudamericana”.

Quinteros deslizó que al interior de Blanco y Negro también sienten que pudo hacer más para obtener mejores resultados. “Tenemos una deuda nuestra y todos en el club, los directores también, porque ellos siente que tal vez se podría haber hecho algo mejor”.

Gustavo Quinteros le abre el portón del estadio Monumental al King

El entrenador bajo ese aspecto de tener un equipo más competitivo le abrió las puertas a Arturo Vidal. “Es un jugador del club, pertenece a Colo Colo. No tengo dudas que todos los ídolos y jugadores que han nacido acá, tengan la posibilidad de volver. Ojalá pueda volver en uno de los mejores momentos, que venga a dar lo mejor que tenga para la institución”.

Gustavo Quinteros quiere un proyecto ambicioso en Colo Colo (Foto: Photosport)

“Si yo soy el entrenador siempre va a tener las puertas abiertas y si no, no creo que haya un entrenador que no quiera tener a Arturo Vidal. Es un jugador importantísimo”, agregó el ex DT de la Selecciones de Bolivia y Ecuador.

Para finalizar continuó con la reflexión sobre un plan con ambición. “Ojalá que si vuelve sea pensando en ese proyecto, de ser ambicioso y poder mostrar en copas internacionales mejores cosas. Todos estamos con ese proyecto, ojalá que se pueda dar en algún momento. Ojalá que si yo estoy se pueda dar, porque uno siente cariño por la institución. Cuando uno pasa por un lugar y soy yo en Colo Colo, siempre le va desear lo mejor a la institución”.