Comienza la pretemporada de Colo Colo y los distintos futbolistas del plantel se empiezan a jugar su oportunidad para lo que será la temporada 2024, donde el Cacique tendrá varios desafíos importantes.

Uno de los jugadores que tomó mucho protagonismo en la parte final del 2024 fue el defensor Daniel Gutiérrez, que gracias a su gran rendimiento hizo que se ganara los elogios de los hinchas y del técnico Jorge Almirón.

Esto llevó a Deportes Iquique a poner sus ojos en el ariqueño pero el zaguero de 21 años rechazó la propuesta de los Dragones Celestes ¿La razón? Quiere quedarse a pelear un puesto de titular en el conjunto Popular.

Alejandro Lorca y el poco protagonismo de Daniel Gutiérrez en Colo Colo

Alejandro Lorca, reconocido relator de TNT Sports y Radio Agricultura, fue invitado al programa Balong Radio, donde dejó en claro que no entiende el poco protagonismo de Gutiérrez y lo comparó con el caso de Lucas Assadi en la Universidad de Chile.

“Daniel Gutiérrez ha sido muy útil en Colo Colo y muy poco valorado, muy poco consolidado por distintos técnicos. Es una especie de Lucas Assadi que hay algo en él que lo inhibe de tener mayor consistencia y regularidad”, resaltó el abogado.

Gutiérrez espera tener mayor regularidad en 2025 | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“A mí él me parece un jugador muy útil. Un zurdo que puede ser lateral o central y cada vez que le ha tocado jugar ha rendido a cabalidad. A mí me sorprende que no le den mayor confianza”, remató Lorca.

Los números de Daniel Gutiérrez en Colo Colo

Desde su debut en el profesionalismo, el defensor Daniel Gutiérrez ha disputado 56 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo, en los que ha aportado con tan sólo un gol.