Arturo Vidal se encuentra en Chile y a través de sus redes sociales ha demostrado que se encuentra al 100% físicamente. A tal punto que ha hecho publico sus entrenamientos junto con su preparador Juan Ramírez.

Tras quedar fuera de Boca Juniors, el King ha recalcado que está disponible para buscar nuevo club y como cada año en el horizonte aparece el nombre de Colo Colo. Antes de que terminará el 2023 recalcó que quiere ganar la Copa Libertadores. Por lo que hasta los hinchas del Cacique iniciaron una campaña para recaudar fondos y poder traer al Bicampeón de América.

Incluso Vidal quedó en calidad de jugador libre tras no renovar con Paranaense, por lo que se haría aún más viable su retorno. Sin embargo, Rodrigo Goldberg reconoció que hay un importante ‘pero’ para que se de su arribo a Colo Colo.

¿Arturo Vidal a Colo Colo?

“En el último tiempo ha jugado poco. En Paranaense y Flamengo, donde salió peleado con Sampaoli. Es un jugador que todavía tiene harto por dar. Si se pone a punto debería marcar diferencias”, expresó en el programa ‘Al aire libre’ de Radio Cooperativa.

Arturo Vidal quiere volver a Colo Colo pero en ByN hay oposición a este fichaje (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Tras ello, el ex director deportivo de la U indicó que en Blanco y Negro es donde nacen las principales dudas con el retorno de Arturo Vidal. “Yo sé que hay directores que no quieren que llegue. Lo he escudado de primera fuente por su comportamiento fuera de la cancha y el tema de su edad. Es un jugador que no es barato”, sentenció.

Cabe consignar que Colo Colo vuelve de vacaciones el 8 de enero para iniciar la pretemporada. Mientras que el 11 de enero ya inicia la Serie Río de la Plata donde disputará tres partidos. Se espera que para dicha fecha ya este confirmado el nuevo entrenador.