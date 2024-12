Todo parecía ir viento en popa en la Universidad de Chile tras la gran última temporada con Gustavo Álvarez al mando, pero los problemas volvieron a aparecer en el Centro Deportivo Azul.

En los últimos días, el presidente Michael Clark ha estado involucrado en un problema con la Comisión del Mercado Financiero, quienes le han pedido aclarar cómo adquirió el porcentaje que poseía Sartor en el Fondo de Inversión Privado, Tactical Sport, que controla los destinos del club deportivo.

A raíz de esta situación, el mandamás de la U dialogó en extenso con Cooperativa Deportes sobre este tema y varios puntos más.

La feroz respuesta de Rodrigo Goldberg a Michael Clark

Además, el Ingeniero Comercial también aprovechó la ocasión para “tirarle palitos” a quiénes han salido a criticar su gestión en Azul Azul y fue ahí que Rodrigo Golberg, panelista del programa Al Aire Libre, se sintió aludido.

“Creo que me parece justo que él se defiende pero de lo que no puede argüir es que todo se ha hecho de manera clara y transparente porque transparente no ha sido”, comenzó diciendo el ex gerente deportivo del club universitario.

Agregando que “él siempre le pega a los de antes. Sí, los de antes cometimos errores, siempre lo he reconocido y hubo gente que se aprovechó y sacó plata por todas partes pero también hay gente honesta que trabajó ahí”.

Clark está en el ojo de la polémica | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Si quiere tirar un palo, que lo tire con nombre y apellido. Acá se la ha ofrecido esta tribuna y las veces que ha venido yo no he estado por petición de su jefe de prensa. Si me quiere tirar un palo a mí, me llama por teléfono, nos juntamos o viene acá a la radio”, concluyó Goldberg.

Lo que se le avecina a la U: la Copa de Verano 2025

Universidad de Chile debutará el día domingo 5 de enero ante Coquimbo Unido, mientras que el sábado 11 del mismo mes, su rival será Godoy Cruz de Argentina. Todos los partidos, serán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.