Mientras que el entrenador Jorge Almirón arma el equipo de Colo Colo para el Superclásico del domingo contra Universidad de Chile, en paralelo la dirigencia intenta solucionar un problema con los jugadores.

Esto luego que se haya fracturado la relación en medio de la discusión por los premios de Copa Libertadores, luego que el Cacique avanzara a Fase 3 del torneo continente y esté muy cerca de entrar al cuadro principal.

Es más, el pasado miércoles tras la ida con Sportivo Trinidense en Paraguay los futbolistas no quisieron emitir declaraciones en señal de protesta contra los altos cargos de Blanco y Negro.

Desde los capitanes hacia abajo se alinearon para no asistir a conferencia de prensa ni tampoco hablar en zona mixta, por lo que el club quedó expuesto a una multa por parte de Conmebol.

Jorge Almirón se refirió a este problema en Colo Colo

Por la misma situación al propio Almirón le tocó atender a los medios de comunicación en dos ocasiones en tres días. Y este viernes en conferencia de prensa en el Estadio Monumental, se refirió a este problema.

“Para mí no hay ningún conflicto, no existe ningún conflicto. Se negocia, es algo que se va a arreglar pronto. El jugador se enfoca en el domingo, es un clásico. Nosotros también también nos enfocamos en el domingo y todos queremos ganar (…) Después si hay diferencias, se arregla en casa. Para afuera estamos muy fuertes y no hay ninguna excusa, no se tiene que tomar como excusa nada”, comentó el director técnico argentino.

Jorge Almirón descartó un gran conflicto en Colo Colo previo al Superclásico. (Foto: Photosport)

La reunión clave entre los negociadores y la dirigencia

Pero esta misma jornada hubo una reunión clave entre los futbolistas que están representando al plantel y el gerente deportivo Daniel Morón junto al gerente general Alejandro Paul.

El capitán Esteban Pavez, Arturo Vidal, Óscar Opazo y Vicente Pizarro fueron los encargados de acercar posturas, logrando un inminente acuerdo que sería oficializado en los próximos días.