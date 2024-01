Hijo de Eduardo Bonvallet barre el piso con este jugador de Colo Colo: "No existió, no sirve para la Copa Libertadores"

Tras igualar sin goles en los 90 minutos, Colo Colo derrotó por 4 a 3 en la tanda de penales a Rosario Central en el Estadio Centenario de Uruguay, en el debut de Jorge Almirón como entrenador del Cacique.

El ex DT de Boca Juniors no hizo grandes variaciones en el esquema respecto a lo que hacía el conjunto Popular el 2023 con Gustavo Quinteros al mando del equipo.

Uno de los jugadores que vio minutos desde el arranque del partido fue Pablo Parra, el cual recibió ciertas críticas por parte de la parcialidad alba por su intrascendencia en el amistoso.

JEAN PIERRE BONVALLET LE CAE CON TODO A PABLO PARRA

Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado ex futbolista y comentarista de televisión Eduardo Bonvallet, analizó uno por uno a los jugadores albos y hizo pebre el rendimiento del oriundo de Chillán.

“Parra por el lado izquierdo no sirvió, no existió. Parra hay partidos que no existe, hay que quitarle la 10 y no sirve para Colo Colo para la Copa Libertadores y ahí hay que buscar un recambio”, remarcó en su canal de Youtube.

Parra arribó el 14 de julio de 2023 al Estadio Monumental | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego, el propio comentarista deportivo aconsejó a Almirón advirtiendo que “Palacios puede jugar por el lado izquierdo, traer un delantero y Cristián Zavala por el lado derecho, Bolados no porque es muy lento”.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR COLO COLO?

El Cacique enfrentará a Nacional de Montevideo este viernes y cerrará su participación en la Serie Río de la Plata el próximo lunes cuando tenga que enfrentar a Liverpool, campeón vigente del torneo charrúa.