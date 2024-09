Arturo Vidal tuvo que mirar a la distancia las derrotas de la Selección Chilena ante Argentina por 3-0 en Buenos Aires y frente a Bolivia por 2-1 en Santiago por las Eliminatorias.

El King considera que podría estar a disposición para la doble fecha de noviembre. “Voy a estar mejor para los partidos con Perú y Venezuela”, señaló a través de su canal de Kick.

Jean Pierre Bonvallet cree que el mediocampista puede ser opción para ser convocado en un futuro, pero lo aconseja a dejar de lado los en vivo o evitar hablar de la Selección Chilena.

“Todos nos podemos equivocar (respecto a dichos de Vidal sobre Gareca). Lo que pasa es que no hay nadie con mano dura, que pueda hablar con Vidal y decirle ‘mire compadre, usted va a jugar por la selección, pero quiero que deje un poco de lado el streaming o no hable de la Selección Chilena en streaming, ya que usted puede participar ahí’”, dice en diálogo con BOLAVIP.

El youtuber ve complejo los análisis el King, considerando que es futbolista convocable aún: “Obviamente uno que analiza desde afuera es más fácil, pero estando dentro de los compañeros, no debería hacer eso. No creo que esté bien si quiere ser seleccionado chileno. Si yo fuera seleccionado chileno conversaría con él, pero no hay carácter, ni comunicación”.

JP cree que Arturo Vidal puede ser llamado a la Roja, pero dejando de lado el tema del streaming

Bonvallet piensa que el volante puede volver: “Sí, pero dejando eso de lado, obviamente (el hablar en streaming de la selección), porque eso lo perjudica, lo desenfoca y tampoco lo deja bien con los compañeros, porque a ningún compañero le gusta que anden hablando de él”.

Jean Pierre Bonvallet considera que no es bueno que Arturo Vidal hable de la selección chilena en su transmisión. (Foto: Photosport)

“Si estuviera en su plenitud futbolística, que ahora no lo estaba, no se puede pedir a Vidal ahora que estuvo lesionado, pero en un futuro próximo si es que él en cuartos de final es un monstruo, pasan a la final y se encuentra en su plenitud físicamente y jugamos contra los peruanos en noviembre. Si Vidal está en su plus físicamente y futbolísticamente hay que llamarlo, pero hay que conversar con él”, añadió.

Por último, considera que el futbolista se apuró al hablar de Ricardo Gareca, pero destaca su entrega en el campo juego: “Creo que se apresuró en su comentario, pero cuando juega Vidal deja todo en la cancha”.