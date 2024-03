Este viernes la Selección Chilena goleó por 3-0 a Albania en el debut de Ricardo Gareca como entrenador de La Roja. El entrenador argentino logró un gran cambio en el combinado nacional, donde una de las figuras terminó siendo el delantero Marcos Bolados de Colo Colo.

El atacante de 28 años fue convocado por el Tigre para esta doble fecha FIFA de marzo, causando gran sorpresa en el medio nacional.

Pero el antofagastino respondió de gran forma, ya que pese a no ser titular ante el equipo europeo, ingresó a los 82 minutos en reemplazo de Alexis Sánchez y a los pocos segundos en cancha convirtió el 2-0 parcial para el combinado nacional.

Con este tanto, Bolados convirtió su segundo gol por Chile, ya que en 2018 en el estreno de Reinaldo Rueda en la banca de La Roja, también había anotado en la victoria por 2-1 ante Suecia.

Los hinchas de Colo Colo enloquecieron con el gol de Marcos Bolados en La Roja

Tras este nuevo gol del jugador colocolino, los hinchas albos se volvieron locos en redes sociales. Y en X (ex Twitter), se dejaron ver varios comentarios, muchos irónicos, por la comparación que hacen con su desempeño en el Cacique.

“Oye que es bueno ese Marcos Bolados de la Selección. ¿Y si lo traemos a Colo Colo?”, “Ojalá traer a Marcos Bolados a Colo Colo, sería un tremendo jugador”, “Que Kylian Mbappé se saque el disfraz de Marcos Bolados”, fueron algunos de los comentarios en ese estilo.

Pero también hubo parte de los seguidores colocolinos que se alegraron por esta anotación del ex Deportes Antofagasta: “Marcos Bolados tráme la tercera (Copa América)”, “Marcos Bolados, mi padre”, “con Marcos Bolados de 9 no paramos hasta el Mundial” y “Marcos Bolados, no traten de entenderlo, solo disfrútenlo”.

Revisa los comentarios de los hinchas albos sobre la actuación de Marcos Bolados: