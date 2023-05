Histórico de Colo Colo le presta ropa a Damián Pizarro por su sequía goleadora: "El problema que tiene es que el equipo no lo ha ayudado"

La mala racha goleadora que ha tenido Damián Pizarro en Colo Colo comienza a ser blanco de críticas y los hinchas albos también se preocupan por el momento que atraviesa el joven atacante.

Es que Pizarro no marca desde marzo, cuando el Cacique cayó contra Cobresal por 3-1 en el El Salvador. De hecho, ha sido el único gol que ha anotado el jugador de 18 de años. Sin embargo, la confianza de Gustavo Quinteros está intacta con el ariete.

En diálogo con Los Tenores de ADN Deportes, Ricardo Dabrowski expresó que Pizarro debe ir quemando procesos y hacerse fuerte en cuanto a los cuestionamientos que apuntan hacia él.

El delantero no pasa por un buen momento | Foto: Photosport

“Va a ser fuente de crítica por el hecho de que es delantero y no ha convertido goles, de que es muy joven y todo. Tiene que superar esa etapa, poner el cuero duro y justamente mantenerse y tratar de seguir creciendo día a día, a pesar de que por ahí no ha concretado goles”, dijo el ex goleador albo.

De hecho, el ex técnico de Colo Colo le prestó ropa al jugador y afirmó que el equipo también tiene responsabilidad en aquella sequía por la que pasa Pizarro.

“Yo creo que el problema de él es que el equipo no lo ha ayudado. No ha tenido esos balones con ventaja que los delanteros reciben de compañeros que justamente están para eso, para generarle las situaciones a él. Tiene que ir superando todos esos procesos”, cerró.