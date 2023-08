Histórico de Colo Colo le toca la oreja a Universidad Católica: "Clásico es con los innombrables y Cobreloa, no la UC"

Este miércoles, Universidad Católica recibirá a Colo Colo en la ida de la final de la zona centro norte de la Copa Chile, compromiso que se jugará sin público por el castigo que aún impera en los cruzados.

El partido puede ser bisagra para Nicolás Núñez, quien aún no sabe de victorias con Universidad Católica. Por otro lado, para Colo Colo, es una buena opción para agarrar confianza de cara a la recta final del torneo nacional.

“Lo importante es que Colo Colo esté en las finales y las gane, es un escollo importante con Católica, independiente del lugar futbolístico donde esté, pero tenemos que velar por lo nuestro, por el rendimiento y es importante que ganemos”, aseguró Coca Mendoza para Bolavip Chile.

La UC recibe a Colo Colo este miércoles en Santa Laura. | Foto: Photosport

Consultado sobre si la UC es un clásico para el Cacique, Mendoza no dudó y respondió con el cuchillo entre los dientes: “Clásico hay uno solo, este es un partido importante no más. El clásico es con los innombrables y el otro es Cobreloa, la UC no”.

“El miércoles hay que ganar sí o sí, como sea. Nos va a dar seguridad, confianza para pelear lo que queda del Campeonato Nacional 2023 y es obligación ser campeón en todo a nivel nacional para Colo Colo”, remató.

Cruzados y albos jugarán el primer compromiso de esta final de Copa Chile el miércoles a las 18:00 PM de Chile continental, mientras que la vuelta se disputará este domingo a las 15:00 PM en el Estadio Monumental del Cacique.