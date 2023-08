Jorge Pellicer se las canta claritas al plantel de Universidad Católica: "Tienen que entender que esto no es un juego"

Universidad Católica no da pie con bola en este segundo semestre y ayer acumuló un nuevo traspié tras caer frente a Palestino con un contundente 0-3 en contra que deja varias dudas para Nicolás Núñez.

Frente a esta situación, si hay alguien que es voz autorizada para hablar de los cruzados es Jorge Pellicer, ex técnico campeón con los cruzados quien en De Fútbol Se Habla Así de D Sports se las cantó claritas al plantel de la UC.

En primera instancia, el ex técnico cruzado señaló que “Los jugadores de Universidad Católica tienen que entender que esto no es un juego, es un deporte competitivo, de alta competición”, dijo.

La UC sumó una dura caída ante Palestino. | Foto: Photosport

“Segundo, que el aspecto más importante cuando uno enfrenta esto es la disputa y después de eso viene la capacidad técnica, la condición táctica, el sistema de juego. Pero tú tienes que entrar a la cancha a disputar y eso es lo que no hace la Católica”, complementó.

“Lejos de las marcas, están absolutamente desconectas, no hay control a los jugadores rivales, no está esa ambición hoy. Por eso yo dejo afuera de lo que pueda suceder con Nicolás Núñez en relación a lo que esté llegando al plantel, pero el plantel y el equipo no ha dado la nota durante toda la temporada”, finalizó Pellicer.

Nico Núñez y los cruzados tendrán una oportunidad de oro para salir del mal momento este miércoles cuando tengan que recibir a Colo Colo por la ida de la final de la zona centro norte de la Copa Chile.