Fabián Orellana reveló que está a disposición de ir a Colo Colo. “Me preparo físicamente y voy a jugar gratis nomás si quieren, falta uno arriba”, expresó el delantero en una transmisión de Twitch. Arturo Vidal avivó la idea días después por la misma plataforma. “Hay que hacerle campaña al Fabi, es terrible bueno. Así que todos los de Colo Colo, vamos gente”.

La idea del histórico llegó a oídos de la dirigencia de Blanco y Negro. Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria se refirió al tema. “Lo escuché. En general, a mí me encanta que a jugadores les guste venir a Colo Colo, mucho mejor si es gratis. Son bien recibidos todos los que puedan postular a eso, pero no hemos conversado nada en específico sobre Orellana”.

José Luis Álvarez aborda el ofrecimiento del ex Celta de Vigo para llegar al estadio Monumental. “Yo también voy a jugar gratis”, lanzó en tono de broma para iniciar su diálogo con Bolavip Chile.

Después ya más en serio aseguró que el jugador de 37 años no es una buena opción para el cuadro Albo. “No creo, Colo Colo no está para estar experimentando, ves lo que pasó en Católica, fue, no anduvo bien, no fue titular”.

José Luis Álvarez no comparte la propuesta de Fabián Orellana (Foto: Photosport)

Para el Pelé deben arribar jugadores con otro perfil al estadio Monumental. “Ya no está (Orellana). Hay que tener jóvenes, donde hayan jugadores que realmente tengan la posibilidad de poder hacer algo con Colo Colo. Estoy hablando de jóvenes de 25 a 28 años, que estén en el apogeo de la profesión, eso es Colo Colo”.

¿Cómo va Colo Colo en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo se ubica en el tercer lugar de la Tabla de Posiciones con 36 puntos tras 23 fechas jugadas. La competencia la lidera Cobresal con 46 unidades, seguido de Huachipato con 40 puntos.

Los Albos tienen un compromiso pendiente de visita ante Magallanes que aún no se encuentra reprogramado.