Arturo Vidal instaló el tema de Fabián Orellana en Colo Colo y el medio ha reaccionado al pedido del King, que después fue abordado por el mismo jugador quien aseguró que, si se pone a punto, llega de una al Cacique.

El deseo, eso sí, contrasta con la realidad del jugador quien no se encuentra jugando profesionalmente y, su última aventura en Universidad Católica, no terminó de la mejor manera ni cumplió las expectativas de los hinchas.

El tema ahora fue abordado en Deportes en Agricultura, donde el periodista Cristián Caamaño reaccionó con humor al ofrecimiento de Orellana con una incendiaria frase inicial: “¿Colo Colo abrió una rama de pádel?”.

Fabián Orellana pasó sin pena ni gloria por la UC. | Foto: Photosport

“Yo lo veo jugando pádel por Redes Sociales junto a Jean Beausejour, Carlos Carmona… pero lo veo jugando pádel como un jugador retirado”, complementó cerrándole la puerta a una posible llegada a Macul.

Caamaño se lo toma con humor: “Seamos sinceros, en la declaración de Orellana apunta a que a Colo Colo le falta hoy uno arriba, no el próximo año y juega con eso. Es una humorada de Orellana, no hay que tomárselo en serio si no juega un campeonato bueno hace 3 años”, remató.

¿Llegará Orellana al Cacique? En el día de ayer, Alfredo Stöhwing aseguró que no sabe nada al respecto, pero que cualquier contratación tiene que ser visada por el cuerpo técnico de Colo Colo y no es un tema antojadizo.

¿Cuál fue el último club de Fabián Orellana?

Universidad Católica fue el último club profesional de Fabián Orellana, donde no llenó las expectativas de los hinchas cruzados.