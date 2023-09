Fabián Orellana está hace cerca de una temporada sin equipo tras su paupérrimo paso por la Universidad Católica. El Poeta vino a Chile y se enfrascó en algunas diferencias con el cuerpo técnico de Cristián Paulucci. A través de Twitch, junto a Arturo Vidal, el delantero dejó en claro que quiere jugar en Colo Colo.

“Me preparo físicamente y voy a jugar gratis a Colo Colo nomás si quieren, falta uno arriba”, expresó vía redes sociales, Orellana. A raíz de eso, los comentarios son múltiples y el ex delantero de la U, Rodrigo Goldberg fue claro en su postura sobre el ofrecimiento del Poeta.

“No, y no por él, ah. A mí, como jugador me encanta. Es un jugador que para mi gusto tiene que dar todavía. Lo digo por la forma. Para mi, un jugador que juega gratis, no, por ningún motivo“, dijo Goldberg en Radio Cooperativa.

Rodrigo Goldberg no acepta que Orellana juegue gratis en Colo Colo (Photosport)

Goldberg deja en claro que a él le gusta futbolísticamente Orellana y que puede dar mucho en el fútbol chileno. Sin embargo, el Polaco cree que hay un motivo primordial por el que no se puede aceptar que el delantero esté gratis en Colo Colo.

“¿Sabes por qué? Por qué en los momentos álgidos no le puedes exigir. Un día no sé qué y él puede decir, que yo vine aquí casi a hacerles la paleteada. Gratis, no. Por último, que se le pague algo simbólico. Tiene que tener una retribución económica, si no se presta para cualquier cosa“, agregó.

La idea del Polaco Goldberg

El ex delantero de la U y la UC, además de gerente deportivo de los laicos cuando fue convocado por Azul Azul, sabe el teje y maneje de los futbolistas en los distintos equipos. Él, le hace una sugerencia a Colo Colo para ver cómo se maneja la situación en el futuro de Orellana.

“Más de un año que no juega, profesionalmente. Sabes lo que sí podría ser creo yo una buena opción decir que: ‘Firmemos por un millón de pesos y si juego de aquí a fin de año la mitad de los minutos, un bono de tanto. Si juego más de eso y así, pero gratis no”, terminó.

¿Hace cuanto no juega Fabián Orellana en el fútbol chileno?

El delantero Fabián Orellana estuvo en 2022 en la Universidad Católica y no juega en el fútbol chileno desde el 8 de octubre. En aquel partido, el Poeta ingresó en el 67′ por Gonzalo Tapia. De ahí, el jugador fue a la Kings League y no tuvo equipo en estos últimos meses.