Sigue dando que hablar el empate 1-1 entre Colo Colo y River Plate en el estadio Monumental, pero más que el desarrollo el partido o el marcador, las expulsiones de Paulo Díaz y Maxi Falcón aún dan coletazos.

Ambos jugadores perdieron la cabeza antes de un tiro libre y luego de recibir ambos tarjeta amarilla, el jugador de River Plate empujó al de los albos, viendo la roja los dos defensores.

BOLAVIP conversa con Jorge Aravena, un histórico de la selección chilena el que cree que ambos futbolistas “se equivocaron, pero son dos jugadores de mucho carácter que se pusieron a golpear y el árbitro hizo la más fácil, que era mandarlos a las duchas no más”.

Eso sí el Mortero es de la idea que pensando en el partido de vuelta que se jugará en Buenos Aires, el más perjudicado es el cuadro argentino. “Es mucho más baja la que va a tener River Plate con la ausencia de Díaz”, indicó.

Eso sí, Aravena aclara que no mira en menos al uruguayo. “Sin menospreciar el juego de Falcón, a mí dame once Falcón que voy a la guerra porque técnicamente no es muy fino, pero tiene una actitud increíble”, disparó.

Jorge Aravena analiza las expulsiones de Maxi Falcón y Paulo Díaz.

¿Paulo Díaz es otro en la selección chilena?

Respecto a los dichos de Gabriel Mendoza en el sentido de que Paulo Díaz es uno en River Plate y otro en la selección chilena, Jorge Aravena es práctico.

“Para saber si un jugador está para la selección chilena es demostrarlo en la cancha jugando y si no tiene nivel, a otra cosa no más”, cerró.