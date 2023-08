Damián Pizarro sigue sin poder encontrar el gol en Colo Colo y, en el partido de ayer ante Everton de Viña del Mar, el atacante de los albos no tuvo su mejor jornada y prácticamente no trascendió dentro del campo de juego.

El presente del crack de la cantera del Cacique tiene preocupado a Vladimiro Mimica, histórico relator de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, quien además cree que los albos llegan con todo para pelear el título.

“Por plantel, evidentemente que siempre se pensó que pelearía el título. Colo Colo nos está acostumbrando a dar vuelta partidos y generalmente termina jugando muy bien y presionando en el inicio de los segundos tiempos, y eso aconteció ante Everton”, dijo a Bolavip Chile.

Pizarro nuevamente no pudo anotar en Colo Colo. | Foto: Photosport

Mimica complementa su idea diciendo que “Logró darle vuelta con una victoria ajustada que lo pone a tiro de cañón con un partido menos y, pensando en lo largo el plantel de Colo Colo ante Cobresal, creo que el Cacique puede llegar más entero al tramo final del torneo”.

Eso sí, lo que lo aqueja, es el presente de Damián Pizarro: “Es preocupante lo que está aconteciendo con Damián Pizarro, quien no solo no convierte, sino que no lo vi en los primeros 45 minutos. Apareció esporádicamente en el segundo tiempo y ha venido claramente de más a menos en el último tiempo”.

“Así como Jordhy Thompson se supera, la inversa está ocurriendo con Pizarro y no solo de no encontrar el gol, tener vacíos, lagunas durante el partido. Esperamos que no haya influido en esta baja el hecho de que se habla de una transferencia a Europa, porque le sobran condiciones”, complementó en el cierre.