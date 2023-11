Jordhy Thompson está cumpliendo prisión preventiva tras ser imputado por femicidio frustrado en contra de su expareja, Camila Sepúlveda. Hugo González, entrenador que conoce al futbolista en el fútbol formativo de Colo Colo, expresó su sentir.

“Siempre hay un grado de melancolía digamos, porque uno lo conoce a Jordhy de chiquitito, desde los 13 años que llegó acá. Es complejo que un chico de nuestras divisiones inferiores esté viviendo momentos como los que está viviendo”, dijo el DT en conversación con Bolavip Chile.

González se refirió a cómo considera que se debe abordar la situación con el futbolista. “No hay que dejarlo de lado por ningún motivo. Al contrario, hay que que tratar de ayudarlo, contenerlo, seguir ayudándolo”.

El estratega aseguró que en el Cacique estuvieron presente desde diversas áreas en su formación en cadetes. “Colo Colo siempre lo ha ayudado. No es que no se haya hecho nada durante todos años que estuvo en cadetes, siempre se le ayudó. Siempre estuvieron encima de ellos, no solamente de Jordhy, sino de todos los chicos que se están formando acá. La parte psicosocial, la parte de los entrenadores, los técnicos que ha tenido siempre están aportando, están ayudando, están tratando de que vayan cambiando algunas actitudes”.

Además señaló cómo fue su experiencia con el futbolista. “En el camino después van creciendo algunos jugadores y se complica. Cuando estuvo con nosotros se comportó de la mejor manera, no tuvimos nunca un problema con Jordhy. Después se desató toda la problemática cuando cumplió más años y ya se vio en otra etapa de su vida y acontecieron estos lamentables hechos”.

Hugo González se refirió a Jordhy Thompson (Foto: Photosport)

Colo Colo en la lucha por el Campeonato Nacional

Los Albos hoy están en el tercer lugar con 45 puntos, a cuatro del segundo Huachipato y a siete de Cobresal, con sólo cuatro fechas por disputar. Hugo González se refirió al panorama del Cacique en la lucha por el título.

“La historia marca la pauta muchas veces. En Colo Colo los segundos lugares no es un fracaso, pero lo ideal es que siempre salga campeón. Es lo que siempre se ha generado, por algo siempre Colo Colo ha estado en los primeros lugares, ha ganado más campeonatos que todos, nunca hay que darlo como que ya no tiene opción de campeonar”.

En ese aspecto, se refirió a la situación de que los partidos del Cacique no fueron programados en paralelo a los otros equipos que están en la parte alta. “Esperemos que Colo Colo siga remontando, que gane todos los partidos y se va a meter ahí en la pelea. Ya es problema de la ANFP si programa y deja de lado a Colo Colo, pero Colo Colo obviamente va a querer ganar todos los partidos, estar peleando, sino segundo, campeonar”.