Dentro de esta última época sin duda que uno de los grandes jugadores que tuvo una larga y exitosa estancia dentro de Colo Colo fue Gonzalo Fierro, quien defendió al ‘Cacique’ por más de diez años y en donde consiguió una gran cantidad de títulos con el club de sus amores.

El hoy ex futbolista en los últimos días entregó una importante noticia ligada a lo que es el punto final de su carrera, en donde en conversación con el programa de Youtube ‘Futmas‘ reveló que está en conversaciones para tener un partido de despedida en grande.

“Estamos en conversaciones, voy a ver lo que pasa de aquí a final de año, tengo una conversación muy importante para mí en un par de semanas más”, comenzó declarando Fierro.

Esa conversación importante sería con un icónico e histórico ex jugador a nivel mundial, quien es el brasileño Ronaldinho Gaúcho, con quien el ‘Joven Pistolero’ tendría una próxima conversación para ver la posibilidad de que este pueda estar en su partido de despedida, tras haber sido compañeros en el Flamengo de Brasil.

“Siempre lo he dicho, el día que yo tuviera mi despedida, me gustaría que estuviera toda la gente con la que yo fui feliz en el fútbol, son muchos, pero claramente mis amigos y una de las personas que me gustaría que estuviera en mi despedida lo dije en su momento, fue Ronaldinho, me gustaría que estuviera porque fue mi compañero”.

Fierro piensa en su despedida en Colo Colo | Foto: Photosport

“Viene a Chile en un par de semanas más a un evento y quiero ver la posibilidad de conversar con él para ver si está dispuesto a venir a mi despedida, si me dice que si, voy a dar la noticia en un tiempo más de poder hacer la despedida, pero claramente quiero que él esté”, explicó.

El hoy comentarista de TNT Sports señaló que su partido de despedida aún no está confirmado y que dependería en gran parte de lo que sea la respuesta del astro brasileño, a quien lo quiere como sea en su despedida que tendría tintes ‘Albos’.

“Todavía no es nada seguro, nada confirmado, pero estoy tratando de ver si se dan las cosas como quiera y la gente que quiero puede venir”, comentó en el programa citado.

Finalmente, Fierro dejó la puerta más que abierta para lo que podría ser su partido de despedida, en donde adelanta que también deben realizarse conversaciones con Colo Colo y la gente que le gustaría estar en su despedida para poder oficializar dicho encuentro que pueda cerrar la carrera del supercampeón con el ‘Cacique’.

“Vamos a ver lo que pasa, hay que ver muchas cosas, el club, yo, la gente que quiero que esté, vamos a conversar en un tiempo más para ver si de aquí al final de año podemos hacer algo, aprovechando que se están retirando y que todos están en condiciones de poder participar, vamos a ver que pasa”, concluyó.

¿Cuántos títulos consiguió Gonzalo Fierro con Colo Colo?

El mítico ex lateral del ‘Cacique’ consiguió doce títulos con la camiseta de Colo Colo, en la que son: nueve Campeonatos Nacionales, dos Supercopa y una Copa Chile