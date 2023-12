Una fecha de alto impacto es el que debe disputar dentro del Campeonato Nacional, en el que muchos equipos se juegan importantes y en la que Cobresal, Colo Colo y Huachipato se jugarán el todo por el todo en estas dos fechas para poder quedarse con el título.

Sin duda que uno de los compromisos más importantes de este fin de semana será el que disputará Colo Colo ante Unión Española, en la que los ‘Albos’ buscarán los tres puntos y esperar una manito de su archirrival, Universidad de Chile, de que le robe puntos a Cobresal y así poder llegar a la cima.

Sobre este encuentro, el entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes habló en esta jornada e hizo un importante aviso para Colo Colo pensando en lo que será ese duelo en el Estadio Monuental.

“El grupo está bien, no hay inconvenientes con ellos. Hay molestia por el resultado del otro día en relación con lo que habíamos entrenado, pero hemos trabajado para hacer un buen partido”, partió señalando Fuentes.

Siguiendo en esa línea, el DT explica : “no sé si amargarles la fiesta, pero no queremos ser la guinda de la torta y vamos a tratar de rescatar puntos. Hace rato que no sumamos de a tres, sabiendo lo difícil que puede ser, pero siempre hacemos buenos partidos contra Colo Colo”.

Fuentes quiere aguarle la fiesta a Colo Colo | Foto: Photosport

Detallando aquello, el estratega nacional explica que el equipo tiene un gran deseo de poder sumar puntos en este importante duelo, en la que quieren tener un remezón a lo que ha sido este paupérrimo segundo semestre.

“Estamos con ganas de hacer un buen partido. La segunda rueda ha sido muy mala y queremos ser juez de la definición, seremos decidores del torneo por nosotros y volver a sumar ojalá”, declaró.

Fuentes quiere sacar provecho de la cancha del Monumental

Uno de los grandes temas previo a este compromiso entre ‘Albos’ e ‘Hispanos’ ha sido sobre la condición del campo de juego tras los conciertos que se han realizado en el Estadio Monumental, los que han dejado el césped de muy mala manera, algo que el DT de Unión Española esperará poder sacar provecho

“Es imposible que la cancha quede en buenas condiciones, ninguna del mundo va a quedar bien tras un recital. La cancha nos va a afectar a los dos, a lo mejor esto les puede jugar en contra e intentaremos sacar provecho de esta circunstancia”, declaró.

Finalmente, Fuentes declaró que a pesar de que el equipo no tiene chances de poder clasificar a ninguna competencia internacional, el club se tomará con todo el profesionalismo el duelo ante Colo Colo.

“Si fuera así, hemos estado de vacaciones todo el semestre. Somos un plantel profesional, estamos ligados a esta institución hasta el último día que nos toque estar. No hemos salido de vacaciones o que nos hayamos relajado, hemos trabajado como corresponde para hacerle daño a Colo Colo. Tenemos ganas de jugar este partido”, cerró.

¿Cómo ver el partido de Colo Colo ante la Unión Española por la fecha 29 del Campeonato Nacional?

El partido de Colo Colo ante la Unión Española que se jugará el domingo 3 de diciembre a las 18:00, será televisado por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y vía streaming ONLINE se podrá seguir poa la plataforma Estadio.