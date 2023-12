Terminado el Campeonato Nacional de Primera División, los diversos clubes ya trabajan en lo que será la próxima temporada 2024. En ello, las dirigencias ya proyectan sus cuerpos técnicos y los refuerzos que llegarán a aportar a las instituciones.

No obstante, hay equipos que no llegaron a acuerdo con sus entrenadores y se puso fin al vínculo entre ellos. Es el caso de Ronald Fuentes, quien no seguirá como técnico de Unión Española, pese a haber sido factor en las últimas fechas derrotando a Colo Colo y Cobresal.

“El señor Ronald Fuentes no seguirá ligado a nuestra institución. Como club queremos destacar el profesionalismo, la dedicación y compromiso tanto de Ronald como de todo su equipo técnico durante la temporada 2023. Somos conscientes del arduo trabajo realizado semana a semana con el objetivo de lograr buenos resultados junto al plantel de honor”, pregonaba el comunicado del cuadro hispano.

Ahora, el ex seleccionado nacional queda disponible para ver si algún cuadro se interesa en poder contar con sus servicios de aquí en más. Y bueno, uno de los clubes que anda buscando entrenador tras la partida de Mauricio Pellegrino es Universidad de Chile.

Ronald Fuentes sincera sus deseos de dirigir a la U

El pasado día sábado, jornada en la cual los azules vencieron a Ñublense en la última jornada del certamen de oro de nuestro fútbol, dentro de los presentes, estuvo precisamente, Ronald Fuentes.

En la ocasión, quienes se percataron de su presencia, lo saludaron amigablemente y él correspondía a esa gratitud de parte de los hinchas universitarios que llegaron a alentar a los azules ante la escuadra de Hernán Caputto.

A su vez, hubo seguidores universitarios que le solicitaban que se hiciera él cargo del plantel para la próxima temporada. Sin titubeos, Fuentes no tenía problema en responder a aquella petición y sus intervenciones iban en línea con aquellos dichos.

El ex gerente deportivo azul les decía que uno de sus grande sueños, anhelos y deseos es poder dirigir alguna vez a Universidad de Chile y por qué no, ilusionarse ante la situación que él está libre y la U busca a un técnico.

Recordar también, que el año 2022 tras la partida del uruguayo Diego López, hubo opciones para que Ronald Fuentes tomase el cargo, algo que finalmente no prosperó.

Ronald Fuentes estuvo presente en el duelo de la U y Ñublense (Leonardo Mora / Radio ADN)

¿Cómo fue la campaña de Ronald Fuentes en el Campeonato Nacional 2023?

No exento de complicaciones, muchos se quedarán con el recuerdo que Unión Española en el 2023, fue protagonista principal en el desenlace buscando al campeón, tras derrotar a Colo Colo como visita y a Cobresal como local.

De todos modos, los hispanos tuvieron una segunda rueda bastante compleja, pero de todos cerraron de manera digna el certamen, instalándose con 39 puntos, gracias a los 10 triunfos, nueve empates y once derrotas. Anotando 40 goles y recibiendo 36. El rendimiento del equipo con Ronald Fuentes a la cabeza fue de un 43,3%.