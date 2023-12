Juan Cristóbal Guarello no tenía dudas de un triunfo de Colo Colo ante la Unión Española por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023. En los días previos al encuentro, el comunicador expresó que el equipo Hispano ya se encontraba de vacaciones.

“A esta Unión Española que anda con hawaianas, bronceador y se fue de vacaciones, Colo Colo le gana sí o sí”, dijo en su programa la Hora de King Kong.

Sin embargo, los Hispanos derrotaron por 2-0 a los Albos en el estadio Monumental, dejándolos fuera de la lucha por el título. Ronald Fuentes no dejó pasar esta frase del periodista.

El ahora ex entrenador de la Unión Española, explicó el cambio que tuvieron desde la derrota 4-0 ante la Unión La Calera en el Nicolás Chahuán al triunfo por 2-0 frente a Colo Colo en el Monumental.

“Con Calera nos equivocamos en los primeros minutos, fueron goles y después no jugamos bien. En la semana conversamos que lamentablemente íbamos a ser decidores del torneo, porque no lo íbamos a decidir a favor nuestro, sino que para ver quién iba a salir campeón”, expresó en Los Tenores de ADN.

El DT se refirió a lo que pensaba por aquellos momentos: “Más que todo con la tranquilidad de que no hemos jugado mal. Que los partidos que hemos perdido generalmente es porque no aprovechamos las oportunidades de gol, que estábamos con todo en contra, que habían hablado algunas cosas que no correspondían, porque uno que está en el día a día sabe que no es así”.

Tras esto el entrenador no dejó dudas de que se refería a los dichos de Guarello: “No estábamos de vacaciones, ni con chalas, ni con hawaianas, ni con bronceador, sino que estábamos compenetrados en volver a ganar, porque llevábamos mucho tiempo sin ganar”.

Ronald Fuentes recuerda lo que dijo Juan Cristóbal Guarello (Foto: Photosport)

El cambio clave de Ronald Fuentes para ganarle a Colo Colo

Ronald Fuentes reveló que aplicó una variante táctica para encontrar la solución y conseguir el triunfo ante Colo Colo: “Hice un cambio de sistema de juego en relación a como a mí me gusta jugar, puse una línea de volantes y tratamos de atacar mucho por el medio, porque sentíamos que a la espalda de los dos centrales era donde más daño le hacían a Colo Colo”.

El estratega valoró como los futbolistas respondieron a la nueva idea: “Creo que desde lo táctico lo hicimos bien, los jugadores lo entendieron, lo aplicaron y pudimos volver a ganar después de tres meses”.