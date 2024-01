La Selección Chilenalogró su primer triunfo en el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 tras derrotar por 1 a 0 a la Selección de Uruguay, gracias a la anotación de Clementes Montes.

Una de las grandes figuras del cotejo ante los charrúas fue el defensor Jonathan Villagra, quien vivió su debut en dicho torneo y tuvo la difícil tarea de marcar a Luciano Rodríguez, una de las grandes promesas del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, y salió airoso.

El nacido en la cantera de Cobreloa y el cual a los 15 años saltó a la Unión Española fue el jugador con más quites y el futbolistas con más barridas ganadas en todo el encuentro.

Gracias a su gran nivel, Villagra sigue dando que hablar | FOTO: Andres Pina/Photosport

EL EX DT DE UNIÓN ESPAÑOLA DESTACA EL GRAN NIVEL DE JONATHAN VILLAGRA

Si hay alguien que conoce de cerca el trabajo de Villagra es Ronald Fuentes, entrenador que lo tuvo entre sus filas en su paso por Hispanos, quien en conversación con AS Chile se la jugó y lo postuló a la Roja Adulta.

“No me extraña que Jonathan esté en la Selección Sub 23 y sea titular. Siempre he dicho que está incluso para jugar en la Selección adulta”, declaró el ahora adiestrador de Magallanes.

“No creo que haya un jugador, en estos momentos, que reúna esas condiciones futbolísticas, de rendimiento y continuidad, como él en el puesto de central. Espero que Gareca lo pueda ver bien y pueda llevarlo y que también Jonathan ande bien”, añadió.

RONALD FUENTES DA PISTAS SOBRE EL FUTURO DE JONATHAN VILLAGRA

Pero esto no fue lo único que resaltó el ex mundialista con el Equipo de Todos, pues minutos más tarde reveló que el futbolista de 22 años estaría en el radar de varios clubes del extranjero.

“Yo creo que él va a tener más opciones de salir al exterior por su cláusula, creo que están más cerca de pagarla los equipos que están en el extranjero, sobre todo un equipo argentino que está muy interesado en él. Ojalá que se pueda concretar en estos días y él pueda estar tranquilo porque va tener la opción de ir a un fútbol más competitivo”, sentenció.