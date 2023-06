Iván Zamorano se ofrece de profesor para frenar la sequía goleadora de Damián Pizarro a punta de cabezazos: "Si me llama Colo Colo, voy caminando"

Colo Colo atraviesa por una preocupante sequía goleadora de cara a su duelo con Boca Juniors en el día de mañana, donde Damián Pizarro no ha tenido suerte en la puntada final y ha sufrido con la falta de finiquito a ras de piso y por aire.

En el programa Balong Radio de Manuel de Tezanos, un suscriptor le preguntó a Iván Zamorano si se podía enseñar a cabecear a los jóvenes albos, pregunta de la cual Bam Bam salió jugando e incluso se ofreció.

Pizarro sufre con la sequía goleadora en los albos. | Foto: Photosport

“Yo siempre digo que, si me llama Colo Colo, me voy caminando para Chile. Ellos lo tienen claro, se lo he dicho varias veces al club”, partió diciendo con entusiasmo mostrando ganas por volver al país y al Cacique.

Yendo al hueso sobre la pregunta en sí, Zamorano dijo que “El remate de cabeza se enseña, pero también se nace. Ahí es donde uno tiene que buscar el equilibrio para tratar de tener buenos cabeceadores”, remató.

¿Agarrará Colo Colo el teléfono para que Iván Zamorano enseñe a los más chicos? De momento, el mítico goleador de la Selección Chilena hace labores de comentarista, pero dejó muy en claro que volvería al club de sus amores con el fin de enseñar.