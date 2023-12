Colo Colo está en proceso de búsqueda de entrenador para la próxima temporada, en la cual competirá en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Godoy Cruz.

Jaime Vera se refirió a algunos de los nombres que aparecen en el radar de los Albos. “(Martín) Palermo aquí en Chile no le fue tan bien, no fue tan relevante su paso por acá. Él estaba aspirando a ser técnico de Boca, pero no fue así”, dice en diálogo con Bolavip Chile.

En ese aspecto, consideró que hay entrenadores más capacitados que algunos de los principales candidatos a la banca de los Albos: “Creo que hay otros técnicos que son mejores que (Luis) Zubeldia y (Jorge) Almirón, de todas maneras”.

Vera planteó la opción de que un DT nacional asuma el cargo de entrenador de Colo Colo: “Un chileno ¿Por qué no? ¿Por qué no le dan la oportunidad a un chileno?”.

El Pillo cree que en territorio nacional hay profesionales con las características para asumir al cuadro Albo: “Yo creo que en Chile hay técnicos capacitados, parece que les gusta más lo de afuera que acá”.

Jaime Vera se refiere a los entrenadores que suenan en Colo Colo (Foto: Photosport)

La gran prioridad de Colo Colo para asumir el cargo de entrenador

En el Cacique tienen como principal candidato a Luis Zubeldia. Los Albos agotan esfuerzos para intentar convencer al entrenador ganador de la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito.

Respecto a Jorge Almirón y Martín Palermo, ambos estrategas fueron ofrecidos.