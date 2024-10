El delantero no se vio muy contento con una pregunta que realizó el exfutbolista

Javier Correa fue el héroe de Colo Colo ante Universidad Católica. El delantero trasandino de 31 años anotó el agónico gol del “Cacique” a los 86′, desatando la locura en Pedrero ante un repleto Estadio Monumental.

Si bien los albos fueron amplios dominadores de todo el encuentro, lo cierto es que el gol costó. De hecho, el propio Correa tuvo al menos dos claras chances, una de ellas, en el inicio del partido.

En TNT Sports conversaron con el ariete luego del trabajado triunfo del equipo de Jorge Almirón. Allí, el “Toby” Vega le pregunta a Correa: “el otro día comentaste que en la medida que generaran ocasiones ibas a hacer hartos goles. Hoy te generaron, ¿Te faltó algo en la jugada del primer tiempo cuando le pegas de borde interno haber controlado un poco más y haber entrado?”.

Ante ello, el exjugador de Estudiantes de La Plata respondió algo desafiante: “De arriba se ve fácil. De donde están sentados se ve fácil”.

Javier Correa se “achora” ante el Toby Vega

Apuntando al micrófono, Javier Correa complementó diciendo: “Con este soy Messi. Pero nada, no te dan tiempo, parece de arriba que hay tiempo pero no es mucho el tiempo que uno tiene. Trato de no darle vida a nadie, tratar de liquidar rápido”.

Finalmente, aseguró: “Eso te lo da el gol. Entre más goles seguidos vas haciendo más tranquilidad tienes, te tomas un tiempo, pero estoy contento, feliz”.

