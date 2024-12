El Campeonato Nacional 2024 terminó hace un par de semanas, pero lo que no ha cesado es el Mercado de Pases, donde los distintos equipos de Primera División buscarán reforzarse de la mejor manera de cara al 2025.

En esa línea se encuentra Colo Colo, equipo que para el próximo año seguramente no contará con la presencia de Carlos Palacios. La Joya, en un 99,9%, está listo en Boca Juniors y dejaría el Estadio Monumental tras dos temporadas.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza para reemplazar al habilidoso volante albo es el de Luciano Cabral, ex Coquimbo Unido quien hoy por hoy milita en el León de México y es seleccionado nacional.

Toby Vega asegura que Cabral no es del gusto de Jorge Almirón. | Foto: Photosport

Si bien es difícil sacarlo de México por temas económicos, Toby Vega aseguró en Media Punta que Jorge Almirón no está ni ahí con el jugador: “Cabral no es del gusto de Almirón. No porque no sea bueno para el fútbol, sino que encuentra no es lo que él busca”, aseguró.

“Es como Gareca, que para él Brereton no es de su gusto. Cuando le empiezan a encontrar cosas para que no juegue… si es por eso, Vidal no habría jugado nunca en Alemania”, complementó el ex jugador de fútbol.

Cabe recordar que, a mitad de año, Luciano Cabral sonó con fuerza para llegar a Colo Colo, pero dicha transferencia finalmente no se realizó y el jugador dejó el cuadro pirata para probar suerte en el fútbol mexicano.

La carrera de Luciano Cabral

Argentinos Juniors, Athletico Paranaense, Coquimbo Unido y el León de México son los clubes que Luciano Cabral ha defendido a lo largo de su atribulada carrera como futbolista profesional.