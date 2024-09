El delantero del Cacique analizó el empate entre albos y millonarios con una dura autocrítica por no poder marcar nuevamente.

Javier Correa muestra toda su desilusión con potente autocrítica en Colo Colo: "Los partidos me saben a mier..."

Colo Colo hizo un verdadero partidazo ante River Plate por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores de América, pero no le alcanzó y tuvo que conformarse con un empate ante el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Uno que no tuvo su mejor noche fue Javier Correa, quien se vio activo repartiendo balones, pero no definió bien en dos jugadas que bien podrían haber cambiado el rumbo del compromiso ayer en el Estadio Monumental.

Correa tuvo un luchado partido. | Foto: Photosport

Finalizado el encuentro, Correa habló en zona mixta y dijo que “Hay que hilar fino, se hizo un buen trabajo y en líneas generales anduvimos bien. Hay que ajustar un par de cosas como la pelota parada porque nos hicieron el gol de esa manera”.

Consultado por la falta de gol, el delantero argentino mostró su desilusión con una fuerte autocrítica: “Nosotros vivimos de eso, el delantero vive del gol. Los partidos me saben a mierda cuando no hago goles y por más que el equipo gane 6-0, me voy con un fastidio tremendo porque vivo para eso”, sumó.

“Soy un loco que labura, que le mete en silencio y en algún momento se dan vuelta estas cosas que no tiene explicación. Cuando entra una empiezan a entrar las otras y bueno, hay que aprovecharlo”, complementó en el cierre.

River Plate vs. Colo Colo, día y hora

El Cacique no tendrá actividad hasta el próximo martes 24 de septiembre a las 9:30 de la noche, día en que tenga que enfrentar a River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores de América.