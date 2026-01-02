Este viernes hubo presentación en el Estadio Monumental, pues el segundo refuerzo de Colo Colo, Joaquín Sosa, dio su primera conferencia de prensa como jugador del Cacique.

En medio de aquello, también habló el gerente deportivo Daniel Morón, quien confirmó la salida a préstamo del arquero Brayan Cortés a Argentinos Juniors.

“Sí, está todo acordado con Argentinos Juniors se va a préstamo por un año”, ratificó el ídolo albo.

La situación de Javier Correa en Colo Colo

En la instancia, también fue consultado por la situación del delantero Javier Correa, quien tiene contrato vigente hasta 2027, pero en la última semana han aparecido rumores de querer repatriarlo desde Argentina.

Es más, su nombre sonó en el entorno de River Plate y ahora último en Estudiantes de La Plata, que fue el último club al que defendió antes de venir a Chile.

Ante aquello, Morón señaló que siempre hay interés en las grandes figuras de Colo Colo, pero que por el momento no existe nada real por Correa.

“Siempre por nuestros jugadores hay expectativas en otras ligas, en otros equipos. Pero no hay nada, absolutamente nada, algo que pueda decirte ‘llegó una propuesta’. No hay nada”, respondió el exfutbolista.

En la misma línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 reveló que recién habían conversado con el representante del goleador cordobés y que no habían sido informados de ninguna novedad.

“De hecho, hace dos horas atrás junto al gerente general, Alejandro Paul, estuvimos conversando con su representante, Emiliano Garré, y no nos hizo ningún comentario”, completó el Loro.

Javier Correa no se movería de Colo Colo este 2026. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En síntesis