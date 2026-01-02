Este viernes fue presentado de forma oficial en una conferencia de prensa el segundo refuerzo de Colo Colo en este mercado de fichajes. Se trata del defensa uruguayo Joaquín Sosa.

El zaguero de 23 años llegó a préstamo desde el Bologna de Italia por toda la temporada 2026, después de haber estado cedido en Independiente Santa Fe.

En su presentación, fue consultado por si tuvo algún contacto con Gary Medel antes de venir al Cacique, pues con el ídolo de Universidad Católica fueron compañeros en el cuadro rossoblu.

Pero el charrúa descartó aquello: “La verdad con Gary no he podido hablar, seguramente estos días voy a escribirle”.

La confesión de Joaquín Sosa en Colo Colo

Seguido, sorprendió a todos los presentes con una confesión, ya que recurrió a un ex jugador de Colo Colo para saber más sobre el cuadro popular, con quien tiene una relación familiar. Se trata del otrora arquero uruguayo Claudio Arbiza.

“Pero sí tuve referencias de Claudio Arbiza, que estuvo muchos años acá, que es el novio de mi madre. Me anduvo comentando lo que significaba, lo que era Colo Colo para Chile, que era un club enorme. Bueno, él obviamente quería que viniera acá”, reveló Sosa.

“Ya me había comentado hace un par de semanas que estaban buscando central y que justamente en la semana me llamó el técnico. Es una emoción muy grande y muy contento”, complementó.

Cabe recordar que Arbiza atajó en Colo Colo a finales de los ’90, donde alternaba con Marcelo ‘Rambo’ Ramírez como titular. Con los albos consiguió cuatro títulos, tres de ellos de Primera División.

Claudio Arbiza también trabajó en Colo Colo como preparador de arqueros.

En síntesis