Javier Correa y su potente mensaje para el plantel de Colo Colo: "No hay que..."

Colo Colo consiguió un tremendo triunfo en el Campeonato Nacional, en la que los dirigidos por Jorge Almirón lograron importantes tres puntos tras vencer como locales por 2-1 a Ñublense de Chillán.

Tras lo que fue este compromiso, el delantero argentino, Javier Correa conversó con TNT Sports y analizó lo que fue este triunfo ante los ‘Chillanejos’, en la que valoró el quedarse con los tres puntos, que son importantes para la lucha por el torneo.

“Como lo dije el otro día, creo que después de Everton nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, concentrado en lo nuestro, hoy (ayer) dimos una muestra de que seguimos enfocados, está bueno ganar, acostumbrarse a ganar como el equipo grande que somos”, partió señalando Correa.

Ante los grandes desafíos que tiene el equipo, el atacante hace un llamado a no aflojar en este importante momento de la temporada “hay que seguir, no hay que relajarse, no se consiguió nada, estamos a la mitad de camino, falta todavía”.

Sobre lo que fue su partido, el ex Estudiantes de La Plata no se preocupa de lo que fue su falta de gol ante los ‘Diablos Rojos’, en la que está contento por su cometido ya que cada día más va conociendo mejor a sus compañeros.

Correa habló tras el triunfo Albo | Foto: Photosport

“Sigo creciendo como jugador, como persona, como un eslabón más de este equipo, voy conociendo a mis compañeros, eso es bueno que se vea el buen trabajo entre todos“, explica.

La dupla con Paiva y el duelo con River

El atacante argentino fue consultado también por lo que ha sido su nueva dupla que ha formado en el ataque con Guillermo Paiva, en el rol de doble nueve, el cuál no le incomoda para nada y siente que ha hecho una buen trabajo junto al ‘Guille’.

“Bien, creo que si el profe lo pone es por algo, porque vio algo o notó algo, el otro día con Everton anduvimos bien, en este partido también, Guille anda bastante bien”, apuntó.

Finalmente, Correa fue consultado por lo que será la llave ante River Plate por la Copa Libertadores, en la que es consciente de que para lograr avanzar a las semifinales, el equipo tiene que tener un rendimiento casi perfecto.

“Tenemos que hacer un partido inteligente, casi perfecto, porque la Copa Libertadores no te perdona, hay cosas que tenemos que corregir y tenemos tiempo para eso”, concluyó.