Colo Colo tendrá un semestre recargado de desafíos. El Cacique jugará en Copa Chile, Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Esta situación despertó incomodidad en el cuadro Albo, aquello porque tenían seis partidos entre octavos y cuartos de final de la máxima competición continental, mientras que River Plate sólo tres.

Jorge Almirón recibe dos buenas noticias en la materia programación previo al desafío ante los Millonarios. El Popular no jugará los dos partidos de la llave ante Magallanes por la final de la zona centro-sur de la Copa Chile.

En un inicio, los Albos iban a jugar el miércoles 4 de septiembre la ida ante Magallanes y la vuelta el sábado 7 de septiembre. Sin embargo, sólo se disputarán la ida el día el 7/8, mientras que la vuelta se reprogramará más adelante, eventualmente en la fecha FIFA de octubre.

No obstante, esta esta no es la única buena noticia para Almirón. Colo Colo debe recibir a Universidad Católica en el estadio Monumental el fin de semana del domingo 15 de septiembre. La UC no estaba disponible para suspender el partido, pero sí para acatar una programación el jueves o viernes.

Jorge Almirón tiene un poco más de alivio para la preparación de Colo Colo de cara al partido ante River Plate. (Foto: Photosport)

En ese sentido, los Albos si bien no podrán jugar el jueves 12 de septiembre por falta de contingente policial tras una nueva conmemoración del Golpe de Estado el 11/8. De esta manera, el encuentro entre Albos y Cruzados se disputará el viernes 13 de septiembre a las 20:00 en la comuna de Macul.

Colo Colo jugará ante River el 17/8

Tras medirse ante la UC, el Popular jugará cuatro días después ante River Plate, pues el partido por los cuartos de final ida será el martes 17 de septiembre a las 21:30 en el estadio Monumental.

El calendario de Colo Colo

20/8 | Junior 1-2 Colo Colo | Octavos de final vuelta de la Copa Libertadores

25/8 | Everton 0-1 Colo Colo | Fecha 21 del Campeonato Nacional 2024.

29/8 | Colo Colo 2-1 Ñublense | Fecha 22 del Campeonato Nacional 2024.

Domingo 1/9 a las 15:00 | Cobreloa vs. Colo Colo | Fecha 23 del Campeonato Nacional 2024.

Sábado 7/9 (Horario a definir)| Magallanes vs. Colo Colo | Copa Chile final regional ida.

Viernes 13/9 a las 20:00 | Colo Colo vs. U. Católica | Fecha 24 del Campeonato Nacional 2024.

Martes 17/9 a las 21:30 | Colo Colo vs. River Plate | Cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2024.

Martes 24/9 a las 21:30 | River Plate vs. Colo Colo | Cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2024.