Javier Méndez vio sus primeros minutos como jugador de Colo Colo el domingo pasado, donde el Cacique cayó por 2-3 ante Alianza Lima y el defensor central uruguayo entró en el segundo tiempo del compromiso.

Ahora, en la previa del último encuentro de los albos en Uruguay ante Peñarol, el jugador estuvo invitado al panel de ESPN Chile y reveló cómo ha sido encontrarse con un jugador de la talla de Arturo Vidal en el camarín.

“El venir acá y encontrarme con un jugador como Arturo son palabras mayores. Nadie va a discutir todo lo que él ganó, la carrera que tiene. Puede jugar hasta de arquero si quiere”, dijo en primera instancia el charrúa.

Méndez se derrite por Vidal. | Foto: Photosport

En esa línea, Méndez complementa sus palabras diciendo que “Es un placer tenerlo acá conmigo, compartir, tener una charla porque creo que me puede seguir enriqueciendo y ayudar a seguir creciendo”.

“Es un placer, uno que lo veía por la tele lograr las cosas que logró… no tengo palabras para describir lo que hoy estoy viviendo, es un placer”, agregó sobre el orgullo que siente por compartir con Arturo Vidal.

Ahora, habrá que ver si Fernando Ortiz le da la titularidad al charrúa para esta noche, donde el Cacique buscará hacerse fuerte en la Serie Río de La Plata y despedirse del torneo con un triunfo ante el cuadro carbonero.

En síntesis

El defensor Javier Méndez debutó en Colo Colo durante la derrota 2-3 ante Alianza Lima.

El técnico Fernando Ortiz definirá la titularidad de Méndez para el partido contra Peñarol.