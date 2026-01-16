Colo Colo tuvo un auspicioso debut en la Serie Río de La Plata el día de ayer, donde igualó sin goles ante Olimpia de Paraguay y después se terminó imponiendo a los guaraníes en una correcta definición a penales.

Si bien el compromiso arrancó adverso para los albos, el equipo dirigido por Fernando Ortiz después se ordenó y mostró pasajes de buen fútbol. Lo más destacado, eso sí, fue el debut absoluto de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa.

Colo Colo venció a Olimpia por penales. | Foto: Photosport

Fue precisamente el uruguayo quien conversó con ESPN Chile una vez finalizado el encuentro y dijo que “La verdad me sentí muy bien, veníamos de una semana muy dura metiendo triples horarios. Así que por suerte pudimos conseguir la victoria por penales”.

“Es un club muy lindo, muy grande, un grande del continente. Me adapté rápidamente a los compañeros que me dieron todo, confianza, respeto, el cuerpo técnico y el DT también”, dijo en relación a Colo Colo.

En el cierre, Joaquín Sosa la tiene muy clara sobre lo que se le viene al Cacique en la presente temporada: “Tenemos muchos objetivos por delante. Primero está terminar bien la pretemporada y luego ya viene un año muy largo y hay que ganar todo”, remató.

En síntesis

Colo Colo venció a Olimpia en penales tras empatar 0-0 en la Serie Río de La Plata.

El director técnico Fernando Ortiz propició el debut de Matías Fernández y Joaquín Sosa.