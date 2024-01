Siguen las negociaciones entre Colo Colo y el entorno de Arturo Vidal. Lo cierto es que los hinchas del conjunto Popular están ansiosos por ver a uno de sus máximos ídolos jugando nuevamente en el Estadio Monumental.

Recordar que el primer ofrecimiento de la dirigencia de Blanco y Negro hacia al bicampeón de América con la Roja fue rechazado. ¿La razón?. El sueldo a pagar por el Cacique se habría considerado insuficiente por parte del representante de Vidal, lo que habría generado el enojo del volante chileno.

Sin embargo, rápidamente los directivos pusieron manos a la obra y mandaron una contraoferta al “King”, para así de una vez por todas poder concretar su vuelta a los albos.

JOHNNY HERRERA CRITICA A ARTURO VIDAL POR NO ACEPTAR LA OFERTA DE COLO COLO

Esta llamativa situación fue analizada por el panel del programa Todos Somos Técnicos y fue Johnny Herrera, ex guardameta de Universidad de Chile, quien tomó la palabra y criticó al ex Athletico Paranaense por no aceptar esta propuesta.

“Estamos hablando de cifras que son estratosféricas para nuestro medio. Uno no se debe meter en el bolsillo de nadie, pero si él tiene ganas de venir a Colo Colo, es un sueldo más que suficiente”, expresó el Samurai Azul.

“Cuando tienes reales ganas, es así. Hay formas y formas, pero si Vidal está realmente con ganas de volver… El ‘Matador’ cuando vino llegó por 7 mil dólares. Y Bam Bam (Zamorano). Mira los ejemplos radicales que estamos poniendo”, agregó.

Salas y Zamorano fueron los grandes regresos al fútbol chileno | MARCELO HERNANDEZ / PHOTOSPORT

“Hasta le está faltando el respeto un poco a la gente hablando con tantas lucas”, remató el ex U.

¿Cuál fue el último partido que jugó arturo vidal?

Arturo Vidal no ve acción hace prácticamente cuatro meses, ya que la última vez que ingresó al terreno de juego fue por la La Roja ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.