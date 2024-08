Este viernes Colo Colo venció por 2-0 a Coquimbo Unido por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2024 y cerró una semana espectacular. Ya que el martes el Cacique se impuso por 1-0 a Junior de Barranquilla por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pero el gran ausente en ambos partidos fue la gran figura de los albos, el volante Arturo Vidal, quien en la previa ante el equipo colombiano sufrió una dolencia y quedó descartado a última hora.

Ahora es toda una incógnita si el King pueda estar en la revancha de la próxima semana en Colombia. Pero el entrenador Jorge Almirón dio algunos indicios esta jornada en conferencia de prensa.

“Bien, se está recuperando, pero es muy prematuro todavía para ver. Va mejor, pero bueno, todavía no se hizo una evaluación tan precisa”, comenzó diciendo.

Luego, se refirió a las ganas que tiene el ex Barcelona para estar en la vuelta: “El tiempo que lo conzoco a Arturo es así, al partido pasado llegó con el misma ímpetu pero no pudo. Probó de todas maneras y no pudo”.

“Ahora lo bueno que no arriesgó en el partido, sintió una pequeña molestia, sintió una dureza ahí y no arriesgó en el partido. No se agravó la lesión”, agregó Almirón.

En la misma línea, puso una cuota de esperanza para la inclusión del mediocampoista de 37 años.

“De ahí al martes hay tiempo, está haciendo todo para llegar. Veremos, tiene un par de días más para recuperarse y lo iremos hablando qué es lo mejor. Si está bien va a jugar, seguro”, adelantó el estratega argentino.

Arturo Vidal no pudo jugar en la ida ante Junior de Barranquilla al presentar una dolencia en el trabajo precompetitivo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿De quién será la decisión?

Al ser consultado por quién toma la decisión de poner o no a Vidal, el técnico trasandino respondió sin rodeos.

“No es un jugador normal, genera muchas cosas positivas para el equipo, para el rival, para la gente, absorbe mucha presión. Un jugador muy ganador. Si él está bien contagia con otras cosas, pero tiene que estar al cien. Hoy no está al cien, pero con lo que tiene le genera muchas cosas al equipo”, expuso.

“Yo evalúo un montón de cosas. Soy de respetar a los jugadores que aparecen cuando tiene que aparecer. Son todos muy buenos jugadores, pero hay jugadores que aparecen en momentos difíciles. Hoy estamos aquiíen este lugar porque en un momento apareció y fue importante. Esas cosas las respeto, respeto la trayectoria y en este caso hablaré con él”, continuó.

“Si está para sumar al grupo, si está bien, bienvenido sea. Sino, entenderá que si no está al cien como pasó el partido pasado, prefiero que juegue otro compañero y que no nos genere un cambio en seguida”, completó el ex DT de Boca Juniors.

¿Cuándo es la revancha de Colo Colo vs Junior?

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores se disputará el próximo martes 20 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile continental (21:00 Región de Magallanes y la Antártica Chilena), en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.