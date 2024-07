Colo Colo tuvo que ponerse el overol el sábado pasado en la Copa Chile 2024, donde derrotó por la cuenta mínima a Deportes Santa Cruz para instalarse en la gran final zonal donde tendrá que enfrentar a Magallanes, quien superó a la Unión Española.

Una de las figuras del compromiso fue el autor del único gol en la jornada de día sábado en el Estadio Monumental, Carlos Palacios. La Joya brilló con luces propias y se llevó los aplausos de los casi 15 mil espectadores que asistieron a Pedreros.

La Joya anotó el único gol de Colo Colo ante Santa Cruz. | Foto: Photosport

En conferencia de prensa post partido, Jorge Almirón se refirió al interés de Boca Juniors sobre el jugador: “No le voy a aconsejar que se vaya si lo quiero aquí con nosotros. Tiene contrato en Colo Colo, es hincha. Yo creo que los jugadores tienen que hacer lo que los haga felices”, dijo.

“Es un jugador importante, el club lo ha comprado hace poco. Boca obviamente también es un club importante. Tiene que hacer lo que lo haga feliz y lo que tiene que negociar el club, porque tiene contrato de por medio”, sumó.

En el cierre, el estratega albo remarca que “El tiempo se acomoda a todo. Si Boca viene y paga la cláusula se irá, no tenemos mucho más que decir. Si no es así, el club tiene que negociar. Si no llega a acuerdo, Carlos tiene contrato y acá en el vestuario lo queremos”, cerró.

Colo Colo vs. Unión Española, día y hora

Los albos reciben a Unión Española este domingo 21 de julio por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2024, compromiso que marcará la reanudación del certamen nacional para el equipo de Jorge Almirón.