En los últimos días trascendió que Tiago Nunes habría presentado su renuncia a Universidad Católica por disconformidad en el tema refuerzos. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, desmintió la situación.

La leyenda de la UC y mundialista de España 1982 con la Selección Chilena, René Valenzuela desdramatiza. “Casi todos los entrenadores son iguales, piden refuerzos y si no se los traen ‘me voy’, pasó en Colo Colo en alguna oportunidad, no sé con el que está o anteriormente, pero siempre los clubes, principalmente los grandes pasa eso”, dijo en conversación con BOLAVIP.

Valenzuela ve como algo cotidiano lo que sucede: “Encuentro normal en una situación así. En este caso Nunes llegó con un plantel, lógicamente debe tener algunos jugadores que los quiere tener en su equipo. Entonces creo que es una situación normal, que el técnico pida jugadores que los quiere tener en el equipo”.

“Todas las cosas que puedan decir los técnicos, los dirigentes, los jugadores, es una cuestión normal del fútbol”, complementó el destacado exjugador de la Franja.

René Valenzuela no dramatiza con el descontento que se informó de Tiago Nunes. (Foto: Photosport)

René Valenzuela defiende con todo a Tiago Nunes

El exfutbolista de Universidad Católica respalda al entrenador brasileño: “Por lo mismo que dije anteriormente, que llegó con un plantel formado, yo haría lo mismo y si no me los traen lógicamente no puedo seguir”.

Por último, reiteró su apoyo: “Creo que el técnico que pide jugadores es porque lógicamente piensa que es lo que le hace falta”.