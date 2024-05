Colo Colo cayó por 0 a 1 ante Fluminense de Brasil en el Estadio Monumental y desperdició una gran oportunidad de quedar como exclusivos líderes del Grupo A de la Copa Libertadores.

Pese a que el Cacique contó con las chances más claras para abrir el marcador, los delanteros del equipo que dirige Jorge Almirón no estuvieron certeros a la hora de concretar dichas ocasiones, algo que generó el malestar de los hinchas colocolinos en redes sociales.

MARCO SOTOMAYOR NO QUEDA CONFORME CON LOS DELANTEROS DE COLO COLO

Marco Sotomayor, reconocido periodista nacional, dialogó con BOLAVIP CHILE sobre el bajo nivel que han tenido últimamente los diversos atacantes del conjunto popular.

“Colo Colo está prácticamente eliminado de Copa Libertadores. Yo le reprocho una pura cosa: el fútbol de Colo Colo fue bien elaborado, entonces hay trabajo del técnico y se nota que los jugadores le han entendido bien. ¿El problema? Cómo no se percató que tiene 5 delanteros al nivel de la alta competencia, como no pedir. Damián Pizarro ni hablar, Zavala y Bolados son para ligas menores, Paiva no es centrodelantero y Benegas no existe, ahí está el gran problema”, resaltó.

Zavala fue uno de los más criticados por la fanaticada del Cacique | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

MARCO SOTOMAYOR CRITICA SE MOSQUEA CON EL PLANTEAMIENTO DE FLUMINSENSE

Además, el profesional de las comunicaciones se tomó unos minutos para hablar sobre la propuesta que implementó el vigente campeón del prestigioso certamen continental.

“Yo creo que fue un partido absolutamente anormal desde el punto de vista que yo nunca había visto un equipo brasileño tan disminuido futbolísticamente ante un chileno. Lo de ayer era un equipo muy menor jugando contra un equipo de alta de competencia”, argumentó el comunicador.

“Este equipo brasileño jugando así no perdió de visita: empató en Lima, empató en Asunción y ahora le ganó a Colo Colo en el Monumental. A Fluminense le importa una soberana ra… dar un espectáculo bonito al público”, sentenció.