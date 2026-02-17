Sin lucir su mejor juego, Colo Colo sacó la tarea adelante y se quedó con el triunfo ante Unión La Calera el pasado domingo con un solitario gol de Maximiliano Romero cuando el partido parecía que terminaba en empate.

Si bien al Cacique le costó llegar al arco rival, contó con jugadores en un alto nivel individual como Joaquín Sosa, Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Arturo Vidal, quien salió ovacionado en el segundo tiempo.

Pellicer elogió el trabajo de Arturo Vidal. | Foto: Photosport

Fue precisamente el King el que se llevó los elogios de Jorge Pellicer, histórico entrenador nacional quien en De Fútbol Se Habla Así de D Sports aseguró que “Arturo Vidal hizo el partido que debe hacer hoy para Colo Colo”.

“Tiene que pararse delante de la línea de 4, distribuir y tener desplazamientos controlados todo el tiempo, no perder energía en cosas que no sea lleva el curso del partido desde esa zona y en este partido lo vimos”, complementó.

Lo único cierto es que pareciera que las polémicas entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz quedaron en el olvido, ya que el bicampeón de América está jugando un rol importante en el equipo desde otra posición, pero con las mismas ganas de ser un líder dentro de la cancha.

