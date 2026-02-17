Salomón Rodríguez tuvo una temporada para el olvido con Colo Colo el 2025, donde llegó con el cartel de figura, pero estuvo lejos de responder a las expectativas y tuvo que salir del equipo para buscar nuevos rumbos.

El ex jugador de Godoy Cruz partió al Montevideo City Torque con la ilusión de jugar, marcar goles y así poder revalorizar su carrera que sin dudas tuvo un bajón tras su nefasto paso por el Estadio Monumental.

De momento, la apuesta le está sirviendo: ya en la pretemporada marcó hartos goles y ahora extendió esa buena racha al inicio del campeonato uruguayo donde su equipo suma un empate y una caída.

Ayer, frente a Juventud, su equipo iba cayendo por 1-2 hasta que apareció Salomón Rodríguez en el minuto 86 con una pirueta de otro partido para poner el 2-2 final con que su equipo obtuvo un agónico empate.

La jugada fue largamente celebrada por los hinchas que se encontraban en el recinto charrúa como así también en Redes Sociales: “Crack”, “Qué golazo, hermano” eran algunos de los epítetos que se leían en la red social del pajarito azul.

Así las cosas, Salomón Rodríguez busca reencantarse con el fútbol y encontrar su mejor versión para valorizar su carrera y, por qué no, poder tener una nueva oportunidad en Colo Colo en el futuro.

